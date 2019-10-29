Помощник Путина оценил разведение сил на Донбассе

Нужно не сбавляя темпы сразу после разведения сил в Золотом перейти к аналогичным действиям в Петровском, говорит Сурков.

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал начало разведение войск в районе города Золотое Луганской области, которое стартовало во вторник, 29 октября, в 12:00.

Читай также: Пристайко назвал альтернативу минским договоренностям "Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Следует поблагодарить руководство "ЛНР" за настойчивость и терпение. Будем надеяться, что на этот раз разведение все-таки состоится, и впредь не будет нарушено Украиной", - заявил он в комментарии ТАСС.

"Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту, - добавил он.

Напомним, националисты не покидают Золотое.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram