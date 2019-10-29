Помощник Путина оценил разведение сил на Донбассе
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал начало разведение войск в районе города Золотое Луганской области, которое стартовало во вторник, 29 октября, в 12:00.
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"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Следует поблагодарить руководство "ЛНР" за настойчивость и терпение. Будем надеяться, что на этот раз разведение все-таки состоится, и впредь не будет нарушено Украиной", - заявил он в комментарии ТАСС.
"Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту, - добавил он.
Напомним, националисты не покидают Золотое.
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это куратор оккупированного россией Донбасса!!!