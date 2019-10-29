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Помощник Путина оценил разведение сил на Донбассе

Комментариев: 3
Нужно не сбавляя темпы сразу после разведения сил в Золотом перейти к аналогичным действиям в Петровском, говорит Сурков.
Сурков выразил удовлетворенность началом разведения войск у Золотого
Сурков выразил удовлетворенность началом разведения войск у Золотого
surkov.livejournal.com

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал начало разведение войск в районе города Золотое Луганской области, которое стартовало во вторник, 29 октября, в 12:00.

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"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Следует поблагодарить руководство "ЛНР" за настойчивость и терпение. Будем надеяться, что на этот раз разведение все-таки состоится, и впредь не будет нарушено Украиной", - заявил он в комментарии ТАСС.

"Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту, - добавил он.

Напомним, националисты не покидают Золотое. 

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Теги: Россия, Украина, Сурков, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, минские договоренности, режим тишины на Донбассе, разведение сил на Донбассе
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Комментариев (5)
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Николай510    29.10.2019, 16:35
Оценка:  +2
Николай510
Не могу видеть эту путинскую рожу.
WTF2wtf    29.10.2019, 16:31
Оценка:  +1
WTF2wtf
Это не просто какой-то помошник президента россии,
это куратор оккупированного россией Донбасса!!!
WTF2wtf    29.10.2019, 16:38
Оценка:  -1
WTF2wtf
И чувак со своей братвой рубил очень серьезные бабки на разраблении Донбасса и распиле бюджетного бабла из россии для ведения войны на Донбассе
vicinq    29.10.2019, 16:31
Оценка:  +3
vicinq
Лапти собирайте и бомжей ихтамнетов и н.х. за поребрик мы у себя как то сами
Da-Gabon    29.10.2019, 16:39
Оценка:  -1
Da-Gabon
Думал откуда у вас это перебрик заело? А это из видео, где Моторолла хероев едущих подвиги в аэропорт совершать на блок-посту шманает. Нашли лишнюю бутылку водки - поставь на перебрик. Там и 5-й канал снимал. Хе.хе херои. Пошманать бы хероев перед отходом. Рано еще вас одних оставлять.
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