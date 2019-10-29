Под Киевом 14-летний парень угнал авто у родителей и разбился насмерть
В селе Крячки Киевской области 14-летний подросток угнал автомобиль своих родителей и разбился насмерть. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
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ДТП случилось сегодня около 11 часов утра. Парень решил покатать на родительском внедорожнике свои друзей 14 и 15 лет. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и стал виновником ДТП. В результате происшествия водитель погиб на месте.
Друзья парня находятся в больнице. Их состояние врачи оценивают по-разному.
На данный момент полиция выясняет детали происшествия.
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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Напомним, в Киеве водитель едва не снес сразу троих прохожих на "зебре". В публикации водителям напоминают, что не стоит отвлекаться от дороги во время вождения.
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