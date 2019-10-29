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Под Киевом 14-летний парень угнал авто у родителей и разбился насмерть

Комментариев: 0
Мальчик хотел решил покататься с друзьями, но не справился с управлением.
Парень погиб на месте
Парень погиб на месте
kv.npu.gov.ua

В селе Крячки Киевской области 14-летний подросток угнал автомобиль своих родителей и разбился насмерть. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В машине было еще трое пассажиров
В машине было еще трое пассажиров
kv.npu.gov.ua

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ДТП случилось сегодня около 11 часов утра. Парень решил покатать на родительском внедорожнике свои друзей 14 и 15 лет. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и стал виновником ДТП. В результате происшествия водитель погиб на месте.

Полиция возбудила уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело
kv.npu.gov.ua

Друзья парня находятся в больнице. Их состояние врачи оценивают по-разному.

На данный момент полиция выясняет детали происшествия.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в Киеве водитель едва не снес сразу троих прохожих на "зебре". В публикации водителям напоминают, что не стоит отвлекаться от дороги во время вождения.

 

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Теги: ДТП, Киев, внедорожник, подросток
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    29.10.2019, 16:36
Оценка:  0
zadneprohodchik
Ну норм, че , никто не пострадал.
Huper!    29.10.2019, 16:36
Оценка:  0
Huper!
Что нужно было делать, что б на таком участке так перевернуться. Инстинктов не было вообще
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