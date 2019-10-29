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Аваков встретился с послом Италии по вопросу заключенного Маркива

Комментариев: 3
Глава МВД убежден, дополнительное следствие найдет доказательства невиновности Маркива.
Аваков встретился с послом Италии по заключенному Маркиву
Аваков встретился с послом Италии по заключенному Маркиву
МВД

Во время инвестиционного форума в Мариуполе глава украинского МВД Арсен Аваков встретился с послом Италии Давиде Ла Чечилия. Предмет переговоров – дело украинского гвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в гибели итальянского журналиста Андреа Роккели. Об этом пишет МВД.

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По словам Арсения Авакова, расследованием убийства занималось СБУ. По “горячим следам“ провести следствие помешали активные боевые действия в Славянске.

“Сейчас следователь по делу гвардейца уже обратился в прокуратуру Италии с предложением предоставить им статус наблюдателя в этом расследовании в рамках международного правового поля“, - заявил Аваков.

Аваков встретился с послом Италии по заключенному Маркиву
Аваков встретился с послом Италии по заключенному Маркиву
МВД

Посол Давиде Ла Чечилия пообещал наладить коммуникацию с правительством Италии по делу Виталия Маркива.

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Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года  по обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области.

По свидетельствам украинских военных, Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелле 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых могло быть убито потерпевшего иностранного фотографа, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии.

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Теги: Арсен Аваков, виталий маркив, Андреа Роккели, Давиде Ла Чечилия
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    29.10.2019, 17:59
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЭЭЭЭ , АРА , СЛИЩИЩЬ !!!
ТИ ЧО , ЭЭЭЭ ?!
Я ТВОЙ ДОМ ТРУБА ШАТАЛЬ !!!
asfd0    29.10.2019, 17:22
Оценка:  +3
asfd0
Арсенчик, ты бы лучше поучился тому, как поступают с убийцами и мародёрами в цивилизованных странах.
DmitriyMakarov    29.10.2019, 17:12
Оценка:  +4
DmitriyMakarov
Рагульки еще не поняли почему этот ушлепок получил срок больший, чем того требовало обвинение? Потому, что его судил суд присяжных, и им не понравилась, что толпы чужеземных нациков кипишились у них на итальянщине и гоняли волны, чем возмутили всех местных жителей, в т.ч. и судей.
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