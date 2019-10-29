Аваков встретился с послом Италии по вопросу заключенного Маркива

Глава МВД убежден, дополнительное следствие найдет доказательства невиновности Маркива.

Во время инвестиционного форума в Мариуполе глава украинского МВД Арсен Аваков встретился с послом Италии Давиде Ла Чечилия. Предмет переговоров – дело украинского гвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в гибели итальянского журналиста Андреа Роккели. Об этом пишет МВД.

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По словам Арсения Авакова, расследованием убийства занималось СБУ. По “горячим следам“ провести следствие помешали активные боевые действия в Славянске.

“Сейчас следователь по делу гвардейца уже обратился в прокуратуру Италии с предложением предоставить им статус наблюдателя в этом расследовании в рамках международного правового поля“, - заявил Аваков.

Аваков встретился с послом Италии по заключенному Маркиву МВД

Посол Давиде Ла Чечилия пообещал наладить коммуникацию с правительством Италии по делу Виталия Маркива.

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Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года по обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области.

По свидетельствам украинских военных, Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелле 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых могло быть убито потерпевшего иностранного фотографа, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии.

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