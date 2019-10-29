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Саакашвили отпраздновал новоселье с Сенцовым

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Михаил Саакашвили переехал в новую квартиру в Одессе.
Михаил Саакашвили и Олег Сенцов
Михаил Саакашвили и Олег Сенцов
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Политик Михаил Саакашвили переехал жить в новую квартиру в Одессе. По этому поводу он устроил праздник, на который позвал знакомых и друзей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья, гениальный Олег Филимонов рассказывал анекдоты, великий одессит Валерий Хаит читал наизусть стихи Пастернака о Грузии, и был Олег Сенцов, который в жизни очень сильно меня впечатлил. Для меня Олег Сенцов - эталон украинского гражданина. Что еще нужно для счастья - теплая домашняя обстановка, друзья, хорошее вино и очень интересный разговор. Я ❤ Одессу“ - отметил он.

Напомним, ранее Саакашвили заявлял о том, что он может вернуться в Грузию для участия в парламентских выборах в 2020 году. Однако в стране против него начато несколько уголовных дел.

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Теги: Михаил Саакашвили, новоселье, Олег Сенцов
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Комментариев (1)
Alexsy    29.10.2019, 17:56
Оценка:  +1
Alexsy
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