Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина должна перестать быть просителем помощи - Зеленский

Комментариев: 2
Сделать Украину равным партнером вместо просителя – такой видит свою задачу президент.
Украина должна перестать быть просителем помощи - Зеленский
Украина должна перестать быть просителем помощи - Зеленский
president.gov.ua

Читай также: Зеленский назвал сроки проведения “глубинной“ налоговой реформы

Цель новой украинской власти – перестать быть просителем помощи у международных партнеров и на равных реализовывать крупные проекты. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия офиса проектов Европейского Союза в Мариуполе в рамках инвестиционного форума, сообщает президентская пресс-служба.

Поддержка ЕС по объемам уже достигла 15 млрд евро, и за это мы очень благодарны. В то же время наша цель – выйти из парадигмы “запрашивающие помощи“ и, наконец, начать на равных, совместно с международными партнерами воплощать в жизнь крупные инвестиционные проекты, - сказал Президент.

Читай также: В Мариуполе стартовал Международный инвестиционный форум

Тем не менее, пока Украина вынуждена пользоваться иностранной поддержкой, для чего в частности и был открыт Офис проектов Европейского Союза в Мариуполе.

Две программы ЕС, которые будут реализовываться в этом офисе, – это поддержка децентрализации и борьбы с коррупцией. Обе программы имеют большое значение для развития бизнеса и привлечения инвестиций, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня в Мариуполе проходит международный инвестиционный форум. При его открытии Зеленский сравнил Украину с компанией Apple, когда она еще была гаражным стартапом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Мариуполь, ЕС, Зеленский, президент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    29.10.2019, 17:56
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЭТО ЧТО-ТО ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ.......)))
ХАЛЯВА ВАШЕ ВСЁ !!! )))
LERMI_    29.10.2019, 17:43
Оценка:  -1
LERMI_
а як же на коліна перед путіним
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь