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Через 7 дней может быть начат отвод войск в Петровском – ТГК

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По мнению Леонида Кучмы, в ближайшее время может состояться встреча в "нормандском" формате.
По мнению Кучмы, на "нормандских переговорах" возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине
По мнению Кучмы, на "нормандских переговорах" возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине
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Трехсторонняя контактная группа получила информацию о начале разведения войск в районе населенного пункта Золотое. В соответствии с решением ТКГ от 2016 года, следующим шагом должно стать разведение в районе н п Петровское (при 7-дневном соблюдении режима тишины).

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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“За пределами этих участков ситуация остается напряженной. Беспрепятственный доступ ОБСЕ ко всей территории Украины указан в мандате миссии, и мы требуем обеспечения допуска их патрулей“ – говорится в сообщении.

“Стабильное водоснабжение жителям всего Донбасса также стало главной темой работы подгруппы по социально-экономическим вопросам. Учитывая начало отопительного сезона конструктивное решение этой проблемы является особенно важным“ – продолжила Олифер.

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Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасности.

В ОБСЕ точной даты отвода войск в Петровском не называют. Как сообщает Интерфакс-Запад, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик комментировать вопрос отказался.

Напомним, Зеленский отреагировал на разведение войск в Золотом. Президент также объяснил, что зеркальный отвод войск начался потому, что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный “режим тишины “на этом участке.

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Теги: отвод войск, дарка олифер, Петровское
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Комментариев (2)
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Яроcлав    29.10.2019, 18:04
Оценка:  0
Яроcлав
Отвод войск.
Какая хитрая такника у великого ЗЕ-стратега.
Жаль что сталин не додумался до такого в 41вом, когда немцы отступали. Пришлось 5 лет с ними воевать. И столько народу погибло.
А так, отвёл бы красную армию за Урал, и уже в 41вом мир наступил бы!!!
BabaYul    29.10.2019, 17:49
Оценка:  0
BabaYul
Меньше недели назад этот старый дуралей говорил, что формула Штайнмайера дерьмо, нормандский формат фуфло, а минские соглашения хренотень. Теперь это маразматик снова затягивает старую песню. Пристроился кровосос к кормушке, хрен отгонишь.
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