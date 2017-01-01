Николаевские коммунальщики наклеили QR-код для оплаты снаружи вагона

"Оплатить проезд, не заходя в трамвай" – написал местный житель.

Николаевские коммунальщики приклеили QR-код для оплаты проезда не внутри трамвая, а снаружи. Об этом в Facebook написал местный житель Павел Гареев.

"Приколы нашего городка. Оплатить поездку в трамвае, можно не заходя в него. Вагон 2063", - написал он.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове дорожники положили асфальт вокруг авто.

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