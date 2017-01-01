В Золотом могут открыть новый КПВВ – глава Луганской ОГА

Оккупанты дали свое согласие на появление первого пункта пропуска в Луганской области.

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Представители сепаратистской группировки “ЛНР“ согласилась на открытие контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в городе Золотое, где в настоящее время проходит разведение сил. Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в комментарии Hromadske.

Во время разведения войск обе стороны должны отойти на расстояние километра. Получится “серая зона“, и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области, - рассказал Гайдай.

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На вопрос, есть ли согласие так называемой “ЛНР“ на открытие контрольного пункта, Сергей Гайдай ответил:

Да, есть.

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Ранее оккупационная администрация отдельных районов Луганской области отказывалась открыть пункт пропуска в Золотом. Сепаратисты выдвигали для этого дополнительные условия, среди которых было открытие еще одного КПВВ в городе Счастье.

Напомним, сегодня, 29 октября, в 12.00 начался процесс разведения войск с обеих сторон (зеркально). Речь идет об отводе военных на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

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