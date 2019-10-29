В Харькове полицейский заснял интимный досуг парочки в авто судьи возле школы

В Харькове полицейский заснял парочку, которая занималась сексом возле школы. Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайдер 18+", публикуя соответствующую запись, пишет Апостроф.

Автомобиль находился на ночной парковке, в нем пара предавалась утехам. Видео оборвалось после того, как один из героев предъявил полицейскому визитку.

Ролик набрал более 100 тысяч просмотров в Facebook и более 200 тысяч просмотров в Instagram.

Пользователи также попытались установить имена участников видео, в группе Instagram "Группировка" отметили, что государственный номерной знак автомобиля внесен в реестр и принадлежит Сащенко Марии Игоревне.

Увеличение одного из последних кадров, дает возможность рассмотреть фамилию владельца визитки, - им оказался Игорь Сащенко, предположительно судья Харьковского апелляционного суда и претендент на должность судьи Конституционного суда Украины.