Импорт электроэнергии из России, о котором говорит Герус, приведет к коллапсу энергосистемы – Михаил Гончар

Для коллапса энергосистемы не нужно, выхода из рынка половины ресурса, даже нескольких процентов, о которых говорит глава комитета по ТЭК Андрей Герус, достаточно. Об этом в эфире Эспрессо.тв заявил президент Центра глобалистики “Стратегия ХХІ“ Михаил Гончар.

По его словам, импорт электроэнергии из России – это вопрос безопасности страны.

“Для коллапса энергосистемы не нужно, чтобы где-то вдруг 50% (генерации – ред.) выпало. Это может быть на пике потребления, когда какой-то из атомных энергоблоков аварийно остановится. Этих нескольких процентов, о которых говорит Герус, будет достаточно, чтобы ввести систему в коллапс или, по крайней мере, начать масштабные веерные отключения для того, чтобы спасти ее“, – отметил Гончар.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта, которая стала возможной после внесения в закон “О рынке электрической энергии“ “поправки Геруса“. За первые две недели октября поставки из России выросли с 2,4 млн кВт часов до 4,48 млн кВт часов. По данным СМИ, импорт осуществляется компанией “Юнайтед Энерджи“, которую связывают с Игорем Коломойским.

Европейское Энергосообщество также высказало опасения по поводу решений об открытии импорта электроэнергии из неевропейских стран.