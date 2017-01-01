Сил МВД достаточно для защиты Золотого от любых провокаций – Аваков

Полицейские части готовы вовремя и адекватно отреагировать на нарушение договоренностей, уверяет министр.

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В городе Золотое Луганской области, где началось разведение войск, работают усиленные патрули полиции, у которых достаточно сил и средств, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в настоящее время ситуация в городе спокойная и контролируемая. В этом населенном пункте круглосуточно несут службу полицейские патрули, усиленные бойцами Нацгвардии. Также в Золотом работают полицейские центры оказания помощи гражданам.

У МВД хватает сил и средств для обеспечения общественной безопасности. В случае нарушения противником договоренностей о разведении войск, у МВД хватит сил и средств вовремя и адекватно отреагировать на угрозу, - отметил глава МВД.

Напомним, сегодня, 29 октября, в 12.00 начался процесс разведения войск с обеих сторон (зеркально). Речь идет об отводе военных на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

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