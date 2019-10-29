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Отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах

Комментариев: 2
В штабе ООС еще утром заявляли об обстрелах в Золотом, а днем сообщили о соблюдении режима тишины в течение недели.
В Золотом начался отвод войск
В Золотом начался отвод войск
facebook.com/GeneralStaff.ua

Еще утром штаб ООС сообщал об обстрелах в Золотом (Луганская область), где сегодня, 29 октября, начался процесс разведение сил, было объявлено, что режим тишины соблюдался на протяжении последней недели. Об этом свидетельствуют публикации пресс-центра штаба в Facebook.

Вероятно, такое различие в заявлениях, сделанных с промежутком всего в несколько часов, говорит о том, что изначально от нарушений режима прекращения огня разведение не зависело. Причиной, по которой оно задерживалось, были протесты националистов.

 
 Facebook
 

Еще одно заявление о нарушении режима тишины со стороны противника штаб ООС сделал утром 27 октября. Это не помешало через три дня начать отвод войск. 

 
 

Ранее во вторник стало известно, что в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Эту информацию подтвердили в ОБСЕ, штаб ООС, а также сепаратисты "ЛНР".

Отвод у Петровского может начаться 4-5 ноября в случае соблюдения "режима тишины".

Накануне штаб ООС сообщал об обстреле в районе Золотого из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. При этом утверждалось, что враг стрелял "вне участка разведения".

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Теги: донбасс, обстрел, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, разведение сил на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ведмідь***    29.10.2019, 19:00
Оценка:  0
Ведмідь***
Факт, что сейчас и в ближайшее время, ВСУ и всяческие украинские добровольцы не в состоянии вести эффективные боевые действия против повстанцев Донбасса. Конечно, это разумное действие - развести войска от линии соприкосновения, что-бы не гибли военные и гражданские люди по обе стороны фронта.
Ведмідь***    29.10.2019, 19:00
Оценка:  0
Ведмідь***
Ну не может сейчас Украина освободить территории ЛДНР, не хочет менять Конституцию и давать особые права жителям Донбасса. Договоритесь под контролем ОБСЕ, об отводе войск по всей линии соприкосновения с ЛДНР, не губите чужие жизни и жизни своих патриотов. И попробуйте спокойно найти решение.
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