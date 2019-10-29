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Доступ ко всем пляжам и водоемам будет свободным и бесплатным – Закон

Комментариев: 5
Верховная Рада приняла закон, который запрещает взимать плату и как-либо ограничивать доступ к пляжам и водоемам.
Все пляжи страны станут бесплатными
Все пляжи страны станут бесплатными
wikipedia.org

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Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №0869 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования“. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, за принятие этого документа проголосовали 314 народных депутатов.

Этот законопроект в частности запрещает юридическим и физическим лицам ограничивать общий доступ к водоему, прибрежная полоса которого была им предоставлена в рамках водопользования. Проще говоря, даже законно пользуясь водоемом и его берегом, арендатор не может как-либо ограничивать доступ к водоему для других граждан.

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Кроме того, аналогично предлагается запретить ограничение доступа к пляжным зонам на побережье морей, морских заливов, лиманов, рек и водоемов. Причем за попытки ограничить населению доступ к пляжной зоне данный закон предлагает лишать арендатора права пользования землями прибрежных защитных полос.

Отдельным пунктом в законопроекте указывается недопустимость установки ограждений и других конструкций, препятствующих доступу граждан к побережью водных объектов.

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Также предлагается установить административную ответственность “за неправомерное ограничение беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования“.

Теперь, чтобы этот законопроект стал полноценным законом и вступил в силу, его должны подписать спикер парламента и президент.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон о добровольцах АТО. Этот документ наделяет статусом участника боевых действий всех добровольцев, участвовавших в боях на Донбассе.

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Теги: Верховная Рада, законопроект, водоем, пляж
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Комментариев (5)
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iviss    29.10.2019, 19:39
Оценка:  0
iviss
Как будет на практике очень интересно. Что то не вериться, что начнут заборы сносить и в Одессе и в Конча-Заспе
Брюква_и_Клюква    29.10.2019, 19:10
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Неужели, откроют доступ к пляжам на Козинской дамбе, где сидит за высоким забором мокшанский поп Онуфрий?
Л_о_л_а    29.10.2019, 19:26
Оценка:  0
Л_о_л_а
А кроме Онуфрия там больше никто не сидит? Или в глазу порошенко и Ко бревна не видно?
Alexsy    29.10.2019, 19:10
Оценка:  +1
Alexsy
Он уже не свободный!
А за бесплатный нужно бороться!
темп    29.10.2019, 18:40
Оценка:  +2
темп
Интересно,в Одессе как будет? Почти все пляжу городские платные
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