Волыньсовет выступил против кандидата на главу ОГА

Депутаты областного совета просят Владимира Зеленського не назначать главой ОГА Юрия Погуляйка.

Волынский областной совет 45 голосами принял обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о несогласии с кадровым решением Кабинета министров Украины о согласовании назначения председателем Волынской областной государственной администрации Юрия Погуляйко. Об этом сообщает пресс-служба облрады.

"Этим обращением выражаем свое несогласие с таким кадровым решением правительства. Есть достаточно оснований для предостережений о назначении на должность руководителя исполнительной власти чиновника, который не является выходцем из нашего края и, соответственно, не может знать специфику местной проблематики и которому трудно будет найти общий язык с хозяйственным и политическим активом, культурными, религиозными и общественными организациями ", - говорится в документе.

Назначение председателем ОГА жителя Луганщины, "чужого для Волыни человека" депутаты считают стратегической ошибкой правительства.

"Волынский опыт показывает, что неместные председатели ОГА первые полгода только вникают в ситуацию, знакомятся с людьми, посещают предприятия, перезагружают аппараты чиновников, наконец, решают собственные интересы в интересующей их пограничной области с богатым природным потенциалом, но не работают на область и ее громаду", - заявляют депутаты.

Они отмечают, что в области есть немало порядочных людей, которые имеют достаточно опыта, чтобы представлять интересы центрального руководства на Волыни и с первого же дня эффективно и конструктивно работать совместно с органами местного самоуправления.

Ранее Кабмин согласовал назначение глав пяти ОГА. Правительство одобрило кандидатуры на должности губернаторов Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

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