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Волыньсовет выступил против кандидата на главу ОГА

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Депутаты областного совета просят Владимира Зеленського не назначать главой ОГА Юрия Погуляйка.
Волиньсовет просит Зеленского не назначать председателем ОГА Погуляйко
Волиньсовет просит Зеленского не назначать председателем ОГА Погуляйко
t1.ua

Волынский областной совет 45 голосами принял обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о несогласии с кадровым решением Кабинета министров Украины о согласовании назначения председателем Волынской областной государственной администрации Юрия Погуляйко. Об этом сообщает пресс-служба облрады.

"Этим обращением выражаем свое несогласие с таким кадровым решением правительства. Есть достаточно оснований для предостережений о назначении на должность руководителя исполнительной власти чиновника, который не является выходцем из нашего края и, соответственно, не может знать специфику местной проблематики и которому трудно будет найти общий язык с хозяйственным и политическим активом, культурными, религиозными и общественными организациями ", - говорится в документе.

Назначение председателем ОГА жителя Луганщины, "чужого для Волыни человека" депутаты считают стратегической ошибкой правительства.

"Волынский опыт показывает, что неместные председатели ОГА первые полгода только вникают в ситуацию, знакомятся с людьми, посещают предприятия, перезагружают аппараты чиновников, наконец, решают собственные интересы в интересующей их пограничной области с богатым природным потенциалом, но не работают на область и ее громаду", - заявляют депутаты.

Они отмечают, что в области есть немало порядочных людей, которые имеют достаточно опыта, чтобы представлять интересы центрального руководства на Волыни и с первого же дня эффективно и конструктивно работать совместно с органами местного самоуправления.

Ранее Кабмин согласовал назначение глав пяти ОГА. Правительство одобрило кандидатуры на должности губернаторов Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

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Теги: волынь, Волынская область, ОГА, областная администрация, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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