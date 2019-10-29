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Рада отклонила законопроект, позволяющий украинцам менять отчество

Комментариев: 3
По-прежнему в документах можно будет менять лишь имя и фамилию.
Рада отклонила законопроект, позволяющий украинцам менять отчество
Рада отклонила законопроект, позволяющий украинцам менять отчество
rada.gov.ua

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Верховная рада Украины отклонила законопроект №0938 “О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины о праве на изменение отчества“. Решение об отклонении законопроекта поддержали 284 нардепа, говорится в “карточке“ документа на сайте парламента.

Законопроектом предлагалось наделить украинцев правом по своему усмотрению менять свое отчество в документах так же, как это можно сделать с фамилией и собственным именем.

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В первом чтении документ был принят еще предыдущим созывом Рады в 2016 году. Но ко второму чтению законопроекта к нему так и не были поданы правки. По этой причине профильный комитет парламента рекомендовал депутатам отклонить законопроект.

В процессе подготовки ко второму чтению к законопроекту предложений и замечаний субъектов права законодательной инициативы не поступало. В связи с этим комитет констатирует, что положения законопроекта не претерпели изменений по сравнению с редакцией, принятой за основу. Учитывая изложенное, комитет по вопросам правовой политики решил рекомендовать Верховной раде проект закона №0938 по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении отклонить, - указано в решении.

Напомним, Рада приняла во втором чтении закон о свободном доступе к водоемам и пляжам. Этот документ запрещает арендаторам водоемов и прибрежных полос как-либо ограничивать доступ к пляжам и водоемам и взимать с граждан плату за такой доступ.

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Теги: отчество, законопроект, Верховная Рада
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Комментариев (3)
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Alexsy    29.10.2019, 19:05
Оценка:  -1
Alexsy
А где в европейских и США документах отчество?
tulchanin    29.10.2019, 19:23
Оценка:  0
tulchanin
В Греции.
Л_о_л_а    29.10.2019, 19:24
Оценка:  0
Л_о_л_а
А мы каким боком к ЕС и США?
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