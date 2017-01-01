За эти деньги он обещал частному предпринимателю бессрочную лицензию на обмен валюты.

В Киеве на взятке в 50 тыс. долл. поймали чиновника НБУ depositphotos.com

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Во вторник, 29 октября, в Киеве задержали сотрудника Национального банка Украины (НБУ) на взятке в 50 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

По данным следователей, эту сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, которое осуществляет деятельность по обмену валюты. Чиновник обещал содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

Во время передачи части средств в размере 40 тыс. долларов служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске, - говорится в сообщении.

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Сейчас задержанному готовят подозрение по ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия проводятся следственные действия.

Напомним, НАБУ подозревает главу Черновицкого облсовета в коррупции. За 180 тыс. дол. чиновник обещал передать частному предпринимателю коммунальный санаторий.

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