Житель Донбасса позвонил 47 тысяч раз в скорую и попал в психбольницу

Мужчина установил рекорд 25 января 2019 года, совершив за день 1618 звонков в скорую помощь.

Суд Краматорска отправил на принудительное лечение местного жителя, который с 1 октября 2018 года по 12 февраля 2019 года совершил почти 47 тысяч звонков на номер 103. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области во вторник, 29 октября.

В ходе следствия было установлено, что 30-летний мужчина в течение трех месяцев ежедневно звонил в скорую помощь. Количество звонков составляло от 100 до 1000 в сутки. Рекорд он установил 25 января 2019 года, совершив за день 1618 звонков.

Мужчина не только отвлекал фельдшеров, но и "выражал в их адрес грубые циничные оскорбления".

Действия подозреваемого квалифицировали по статье о грубом нарушении общественного порядка, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом (ч.1 ст.296 УК Украины). Суд признал, что они привели к временному нарушению деятельности станции скорой медицинской помощи Краматорска.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что у мужчины психическое заболевание и он является неподсудным. Поэтому его отправили на принудительные меры медицинского характера. Он госпитализирован в психиатрическую лечебницу с обычным надзором.

Ранее в Черкасской области правоохранители задержали мужчину, который 25 октября сообщил о минировании Запорожской атомной станции. Псевдоминером оказался житель одного из сел Чернобаевского района.

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