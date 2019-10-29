Нацгвардейца Маркива будет защищать украинский адвокат

Он присоединится к команде итальянских адвокатов, уже защищающих украинца.

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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко посетил в итальянской тюрьме нацгвардейця Виталия Маркива, осужденного за убийство на Донбассе итальянского журналиста Рокелле в мае 2014 года. Об этом Геращенко сообщил на своей странице в Фейсбук.

Сегодня, по поручению Министра МВД, встретился с украинским узником совести - Виталием Маркивым. Тем самым нацгвардейцем, которому несправедливо, под давлением пропагандистской истерии суд Павии дал 24 года лишения свободы, - написал замминистра.

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По словам Геращенко, Виталий Маркив постоянно тренируется, остается бодрым и целеустремленным и читает много книг.

Больше всего ему обидно даже не за то, что он свои молодые годы проводит за решеткой, а за то, что итальянский суд фактически обвинил украинский народ в том, что он защищал свое государство от коварного нападения. Хорошей новостью для Виталия стало то, что вместе с лучшими итальянскими адвокатами Раффаэле Делла Валле и Никколо Бертолини к его защите приступил и украинский адвокат Александр Чебаненко, - написал Геращенко.

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К своему сообщению замминистра также прикрепил ссылку на переведенный на украинский язык текст приговора Виталию Маркиву:

Предполагаю, что ознакомившись с текстом этого приговора, украинские юристы будут шокированы тем, что в Италии человек может получить 24 года лишения свободы без причинно-следственных связей между его действиями и гибелью другой человека, - прокомментировал приговор Геращенко.

Напомним, сегодня министр внутренних дел Аваков встретился с послом Италии по вопросу заключенного Маркива. Глава МВД убежден, дополнительное следствие найдет доказательства невиновности Маркива.

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