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Стрельба в Херсоне: полиция задержала нападавшего

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Злоумышленник постоянно менял местоположение. Розыск подозреваемого длился почти месяц, сообщили в полиции.
Полиция задержала подозреваемого
Полиция задержала подозреваемого
пресс-служба Нацполиции

Полицейские Херсона задержали подозреваемого в стрельбе, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сегодня в Херсоне в одном из кафе работники полиции задержали подозреваемого в причинении огнестрельных ранений двум херсонцам. Сейчас решается вопрос о доставке задержанного в суд для избрания ему меры пресечения", – говорится в сообщении.

По информации следствия, розыск подозреваемого длился почти месяц. Он постоянно менял местонахождение, переезжая из одной области в другую.

"Сегодня утром оперативники получили информацию, что подозреваемый находится в Херсоне и направляется на встречу в одно из развлекательных заведений областного центра. Только что сотрудниками управления уголовного розыска вместе с бойцами роты полиции особого назначения был задержан. Сейчас решается вопрос о доставке задержанного в суд для избрания ему меры пресечения", – говорится в сообщении.

Напомним, в центре Херсона 3 октября произошла перестрелка, в результате которого два человека получили тяжелые ранения, а нападавший скрылся. В городе был введен план Сирена.

Стрельба в Херсоне: полиция установила личность нападавшего

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Теги: Херсон, стрельба, полиция, нападение, вооруженное нападение, стрельба из пистолета
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Источник: korrespondent.net

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