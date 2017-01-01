Участники акции протеста планируют инициировать уголовное производство по факту разведения сил в Золотом.

Под Офис президента вышли националисты, которые выступают против разведения сил на Донбассе и скандируют Нет капитуляции. Об этом сообщает Страна.ua.

Участники акции называют разведение войск возле Золотого отступлением, а не отведением.

"Сегодня началась капитуляция. Это отступление, а не отведение", - с такими словами участники начали акцию.

Они скандируют "Ганьба", "Слава Украине" и "Нет капитуляции". Под стенами Офиса президента также есть люди с плакатами и флагами Украины.

Cмотрите фотогалерею: Под Офисом президента собрались националисты

Также сообщается, что участники митинга планируют инициировать уголовное производство против власти по факту разведения сил в Золотом.

Напомним, что отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах. В штабе ООС еще утром заявляли об обстрелах в Золотом, а днем сообщили о соблюдении режима тишины в течение недели.

В свою очередь добровольцы заявили, что остаются в Золотом, по их утверждению, "для защиты местных жителей".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet