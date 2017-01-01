Украина, как Apple. Что даст форум в Мариуполе

В Мариуполе Донецкой области прошел инвестиционный форум, призванный привлечь финансирование на восстановление Донбасса.

Вся украинская власть собралась на инвестиционном форуме в Мариуполе. По задумке Владимира Зеленского форум должен был привлечь инвесторов на Донбасс и поспособствовать восстановлению региона.

Насчет конкретных инвестиций говорить пока рано, но обещаний на форуме точно было в избытке.

Парад сравнений

На открытии форума Зеленский сравнил Украину с компанией Apple и американским велосипедистом Лэнсом Армстронгом.

"Многие страны, которые сегодня процветают, были на грани исчезновения с лица земли. Уныние или уничтожает, или в конце концов сделает тебя сильным. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении. Но мы - Apple, которые начинает свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что на смену темной ночи непременно приходит очень яркий рассвет. Сейчас наша страна встает на ноги и идет вперед, но эти шаги не уверены, ведь мы имеем один тяжелый груз", - заявил президент.

Он призвал инвесторов не упустить возможность вложить деньги в Украину. Взамен Зеленский обещает личную защиту каждому инвестору.

"Мы искореним неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору", - подчеркнул президент.

Также глава государства убежден, что вскоре Украину ждет экономический прорыв.

"Во втором квартале мы показали 4,6% роста реального ВВП. Международные организации существенно улучшили свои прогнозы по экономическому росту Украины в следующем году. Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing Business. Международные агентства повысили наш кредитный рейтинг и изменили прогноз на "стабильный" и "позитивный", - перечислил Зеленский факторы, которые, по его мнению, свидетельствуют о хороших экономических перспективах.

О Приватбанке

Действительно важными на форуме стали заявления о Приватбанке, судьба которого больше всего волнует международных партнеров Украины.

"С рынка были выведены около 100 банков, в частности Дельта банк, Надра банк, банк Финансы и кредит. Национализирован Приватбанк. В каждом из этих дел, я еще раз повторю, буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца", - заверил Зеленский.

По его словам, все проблемы этих банков не могут решаться за счет налогов, которые платят простые украинцы.

"Ходят слухи о том, что президент или кто-то из его окружения хочет вернуть Приватбанк прежним владельцам. Это неправда. Мы не собираемся возвращать банки бывшим владельцам", - подчеркнул глава государства.

Конкретные шаги

Форум начался с подписания Кабинетом министров меморандума с мобильными операторами относительно покрытия всей территории Украины сетью мобильного интернета.

“Операторы получат конкурентные условия, при которых будут соревноваться между собой за лучшее качество интернета. Как результат - у компаний будут новые возможности для инвестиций и расширения набора услуг. А в украинцев - качественная связь в селах и на дорогах", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский заявил на инвестфоруме, что готов инвестировать 100 миллионов долларов в строительство нового Донецкого аэропорта.

"Я долго думал и решил дать 100 миллионов долларов и построить новый аэропорт в Донецке. С учетом того, что я в этом понимаю, наша компания имеет опыт и строительства, и эксплуатации, я готов построить новый аэропорт на месте разрушенного полностью старого", - заявил Ярославский. Правда, он сразу подчеркнул, что реализация этого проекта будет возможна после завершения процесса реинтеграции оккупированных территорий Донбасса в Украину. Так что до конкретики тут еще очень далеко.

"Мы представили существующим и потенциальным инвесторам сотни проектов, подписали 12 Меморандумов. Эти Меморандумы открывают путь к проектам стоимостью в миллиарды долларов", - подвел итоги форума Зеленский.

Глава государства также отметил, что Украина вместе с партнером - Всемирным банком (WBG) запускает работу Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.