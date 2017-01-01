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Германия отреагировала на развод сил в Золотом

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В МИДе Германии разведение назвали "важным сигналом надежды" и "реальным прогрессом на пути к миру".
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас

В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на начало разведения сил и средств в Золотом на Донбассе. Об этом сообщает МИД Германии в Twitter.

В МИДе разведение назвали "важным сигналом надежды" и заявили о небходимости дальнейшего разведения.

"На протяжении пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - говорится в сообщении.

Напомним, что отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах. В штабе ООС еще утром заявляли об обстрелах в Золотом, а днем сообщили о соблюдении режима тишины в течение недели.

В свою очередь добровольцы заявили, что остаются в Золотом, по их утверждению, "для защиты местных жителей".

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Теги: Германия, МИД, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, разведение сил на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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