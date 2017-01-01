Вспышка гепатита в Чернигове: число пострадавших детей резко возросло

Госпитализированы еще четверо учеников 5-го, 6-го и 8-го классов черниговской школы №7. Также назван источник заболевания.

В Чернигове количество госпитализированных детей в результате вспышки гепатита в школе №7 возросло до 20. Об этом УНИАН сообщили в Черниговской областной детской больнице.

Госпитализированы еще четверо учеников 5-го, 6-го и 8-го классов, теперь в медучреждении находятся 20 школьников.

Отмечается, что им предоставляется необходимое лечение. Состояние детей - средней тяжести. У большинства из них лабораторного подтвержден диагноз "вирусный гепатит А".

Также в пресс-службе Черниговского городского совета сообщили, что источником гепатита в школе стала, вероятно, работница пищеблока учебного заведения. По словам начальника Управления здравоохранения городского совета Владислава Повара, женщина была госпитализирована 18 октября и находится на лечении в Черниговской центральной районной больницы.

Отмечается, что буквально за два дня до заболевания женщина проходила медосмотр, который не показал ни болезней, ни их возбудителей. Поэтому другие работники пищеблока школы сейчас повторно сдают анализы в частной лаборатории.

В связи с ситуацией мэр Владислав Атрошенко поручил коммунальному предприятию "Школьное" ввести тщательную проверку работников школьных столовых. Для школьников же проведут дополнительную разъяснительную работу, поскольку гепатит "А", по определению врачей, является болезнью немытых рук.

Ранее сообщалось о вспышке гепатита А в школе №7 Чернигова. По последним данным, заболели 15 человек – 14 детей и посудомойка из столовой. Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Полиция возбудила уголовное производство по факту нарушения санитарных норм в черниговской школе. Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

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