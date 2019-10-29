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Элладская церковь официально сообщила ПЦУ о признании

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Официальное письмо архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II на имя митрополита Епифания поступило из Афин.
Епифаний получил письмо
Епифаний получил письмо
facebook.com/epifaniy

Элладская православная церковь признает братские отношения с Православной церковью Украины и с радостью приветствует ее в семье православных церквей мира. Об этом говорится в письме архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II к митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. 

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, письмо было отправлено из Священного синода ЭПЦ 21 октября, а в Михайловский Златоверхий монастырь оно поступило 28 октября. В тексте говорится об одобрении действий Вселенского патриарха Варфоломея относительно преодоления церковного разделения в Украине. Архиепископ Иероним поздравил предстоятеля украинской церкви с получением автокефалии и пожелал поддержки от Бога при исполнении ответственных обязанностей.

"Радуемся доброй вести о том, что общие стремления и действия увенчались успехом и разрушена преграда, которая стояла между Вами и нами, православными и братьями во всем, преграда, которая нас разделяла, нанося печали, большие скандалы, и большой вред всей Церкви и общему в современном мире свидетельству Православия, преграду, которая до недавнего времени стояла", - говорится в письме предстоятеля Элладской церкви, который называет себя "любящим во Христе братом" митрополита Епифания.

Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.

В тот же день в РПЦ заявили о подрыве единства православия из-за "украинского раскола".

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Теги: церковь, православная церковь, автокефалия, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Aнтибєс    29.10.2019, 23:23
Оценка:  +3
Aнтибєс
Ватные гундяевцы вот вам болт у сраку !!! ))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))
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