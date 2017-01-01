Зеленский подписал закон о регулировании космической деятельности

Закон предусматривает, что осуществление отдельных видов космической деятельности осуществляется на основании разрешения.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном регулировании космической деятельности, принятый парламентом 2 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что закон создает условия для развития отечественной космической отрасли, повышения ее инвестиционной привлекательности, формирования конкурентной среды для субъектов космической деятельности различных форм собственности.

Так, документ предусматривает, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы.

Закон также определяет основные принципы космической деятельности в Украине.

Предполагается, что реализация документа будет способствовать сохранению научно-технологического потенциала космической отрасли Украины и привлечению частного капитала с новейшими технологическими разработками.

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Напомним, что в середине сентября Рада оперативно приняла в первом чтении законопроект №1071, который открывает космическую тему для частных субъектов хозяйствования. Меньше чем через месяц документ приняли во втором чтении.

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