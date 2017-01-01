Назначено руководство департамента ГПУ по расследованию дел Майдана

Руководителем департамента стал Виктор Мисяк, его заместителем - Алексей Донской.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил руководителем Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах Виктора Мисяку. Об этом сообщает пресс-службу ГПУ.

Кроме того, Рябошапка подписал приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя руководителя Департамента.

Ранее Виктор Мисяк занимал должность заместителя начальника Департамента - начальника управления организации и процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ.

В свою очередь, Алексей Донской занимал должность начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствах Управление специальных расследований ГПУ.

Ранее бывший начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений на Майдане фактически приостановлено.

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