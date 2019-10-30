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Зеленский призвал инвестировать в небольшие города

Комментариев: 1
Нужны инвестиции в строительство новых школ, больниц, дорог и мостов.
Зеленский призвал международных партнеров инвестировать в развитие небольших городов
Зеленский призвал международных партнеров инвестировать в развитие небольших городов
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров Украины вкладывать в развитие небольших населенных пунктов. Об этом глава государства сказал на встрече с вице-президентом Международной финансовой корпорации Джорджиной Бейкер, директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен и руководителем регионального представительства Международной финансовой корпорации в Украине, Беларуси и Молдове Джейсоном Пеллмаром в рамках инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщает президентская пресс-служба.

"Наша идея - начать развитие с Мариуполя. Именно поэтому инвестиционный форум проходит здесь, на востоке Украины. Город, который когда-то освобождали, может стать действительно европейским", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил Международную финансовую корпорацию за реализацию транспортного проекта в Мариуполе.

Он выразил надежду, что подобные проекты появятся в других городах Украины. "Мы благодарны Всемирному банку и Международной финансовой корпорации за помощь с выполнением реформ. Вы видели, сколько законопроектов уже проголосовано. Теперь начинаем имплементацию", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что готов защитить инвестиции и призвал вкладывать в развитие небольших населенных пунктов. "В частности, нужны инвестиции в строительство новых школ, больниц, дорог и мостов", - подытожил президент.

Напомним, ранее президент Зеленский открыл инвестфорум в Мариуполе.

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Теги: инвестиции, города, Мариуполь, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Uvas    30.10.2019, 01:45
Оценка:  0
Uvas
Ни дорог нихера не поменялось, что Зе там вообще делает?
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