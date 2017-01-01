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Появилось видео пробки из фур на границе со Словакией

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Очередь на КПП "Ужгород-Вишне Немецке" будет увеличиваться, пока не откроют польские разрешения на движение грузовиков.

Очередь грузовиков в пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецке" выросла в два раза по сравнению с прошлыми сутками, пишет Mukachevo.net.

Прошлые сутки на КПП "Ужгород" на границе со Словакией стояло около 500 грузовиков.

Сообщалось, что за сутки пограничники пропускают около 50-80 транспортных средств. Сейчас такое же количество пропускают за 12 часов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и премьер Польши обсудили разрешения на грузовые перевозки.

На границе с Польшей скопилось 350 фур

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Теги: видео, очередь, пробка, Ужгород, фура
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Источник: korrespondent.net

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