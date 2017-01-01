В Одесской области дети заболели гепатитом

Всего заболело 4 детей, у 2-х больных диагноз подтвержден клинико-биохимически.

В селе Василевка Беляевского района Одесской области четверо детей заболели гепатитом А. Об этом сообщает пресс-служба регионального лабораторного центра.

Отмечается, что на минувшей неделе зарегистрировано групповую заболеваемость вирусным гепатитом А среди учащихся школы.

"Всего заболело 4 детей, у 2-х больных диагноз подтвержден клинико-биохимически. В очаге проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий с лабораторным контролем", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о вспышке гепатита А в школе №7 Чернигова. По последним данным, заболели 15 человек – 14 детей и посудомойка из столовой. Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Полиция возбудила уголовное производство по факту нарушения санитарных норм в черниговской школе. Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

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