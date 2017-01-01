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Итальянские журналисты хотят снять фильм о Маркиве

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В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что готовы оказать итальянским журналистам всестороннюю помощь.
Осужденный в Италии Виталий Маркив
Осужденный в Италии Виталий Маркив
Наталья Кудрик / Facebook

Группа итальянских журналистов планирует снять документальный фильм о деле осужденного в Италии бойца Нацгвардии Виталия Маркива. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В МВД обратилась группа итальянских журналистов, которые планируют снять документальный фильм по делу Виталия Маркива. Ведомство готово оказать всестороннюю помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что глава МВД Арсен Аваков во время инвестиционного форума в Мариуполе в очередной раз провел переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилиа.

В июле Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы. МВД готовит апелляцию по делу Маркива.

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Теги: фильм, Италия, МВД, Журналисты, Аваков, Арсен Аваков, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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