Итальянские журналисты хотят снять фильм о Маркиве

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что готовы оказать итальянским журналистам всестороннюю помощь.

Группа итальянских журналистов планирует снять документальный фильм о деле осужденного в Италии бойца Нацгвардии Виталия Маркива. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В МВД обратилась группа итальянских журналистов, которые планируют снять документальный фильм по делу Виталия Маркива. Ведомство готово оказать всестороннюю помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что глава МВД Арсен Аваков во время инвестиционного форума в Мариуполе в очередной раз провел переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилиа.

В июле Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы. МВД готовит апелляцию по делу Маркива.

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