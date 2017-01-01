Итоги 29 октября: Разведение войск и форум в Мариуполе

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В Золотом началось разведение сил; в Мариуполе прошел масштабный инвестфорум: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Разведение войск в Золотом началось

Вчера, 29 октября, в 12.00 начался процесс разведения войск с обеих сторон (зеркально). Речь идет об отводе военных на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

“Украинской стороной будут приняты все необходимые меры. Отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений. Власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих“ - отметили в штабе ООС.

Добровольцы заявили, что остаются в Золотом

Добровольцы, которые находятся в Золотом и выступают против разведения сил на Донбассе, намерены остаться в населенном пункте, если власть начнет отвод войск, также они утверждают, что ночью населенный пункт был обстрелян противником.

"Сегодня ночью боевики обстреливали Золотое из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Это фиксировали добровольцы, потому что обстреливали наши позиции, и даже штаб ООС зафиксировал 5 обстрелов ночью. 7 дней, и даже одного дня тишины нет. Отводить наши войска сейчас - это преступление", - сказано в видеообращении добровольцев.

В Мариуполе стартовал Международный инвестиционный форум

В Мариуполе, сегодня, 29 октября стартовал Международный инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine. Форум проводится по инициативе президента Владимира Зеленского.

Предполагается, что однодневный Форум станет первой совместной инициативой президента, премьер-министра и правительства Украины для объединения усилий по раскрытию инвестиционного потенциала Украины.

“Слуги народа” впервые заблокировали трибуну из-за заявления Федины

Пропрезидентская фракция “Слуга народа” всем составом вышла к трибуне парламента, чтобы призвать Верховную Раду вместе с правоохранительными органами и всем обществом обратить внимание на ситуацию, связанную с высказываниями депутата из фракции “Европейская солидарность” Софии Федины в адрес Президента Украины Владимира Зеленского.

От имени фракции “Слуга народа” выступил Никита Потураев.

Под Офисом президента собрались националисты

Под Офис президента вышли националисты, которые выступают против разведения сил на Донбассе и скандируют Нет капитуляции.

Участники акции называют разведение войск возле Золотого отступлением, а не отведением. "Сегодня началась капитуляция. Это отступление, а не отведение", - с такими словами участники начали акцию.

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