“Уничтожают мораль”: Кива возмутился идеей легализации марихуаны

Нардеп Кива высказался о легалайзе марихуаны.

Народный депутат Украины Илья Кива выступил против легализации марихуаны, игорного бизнеса и проституции. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

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Кива заявил, что путем легализации марихуаны, проституции и игорного бизнеса хотят “забить последний гвоздь в гроб и уничтожить украинскую нацию”.

Сегодня вся грязь, которая существует в жизни – да, она существует, – пытаются вынести наружу. Более того, ее пытаются еще и ввести как норму закона – проституция, наркотики, легализация игорного бизнеса... Все то, что нарушает и уничтожает сегодня мораль, за это борются народные депутаты. Я считаю, что в наше общество хотят забить последний гвоздь в этот гроб, что, фактически, уничтожит нашу нацию, - сказал Кива.

Также, по мнению Кивы, украинцы стесняются своего героического прошлого. Свое мнение нардеп аргументировал.

Я видел фотографии, когда президент в глубоком одиночестве, стесняясь, принес цветы к памятнику, к Вечному огню, в День освобождения Украины от нацизма. Хотя это то, что должно лежать в основе гордости и чести нашей нации. А сегодня поднимаются параллельно вопросы о легализации наркотиков, о легализации проституции, - добавил он.

Закончил свой спич Кива довольно саркастично, нарисовав образ современной Украины.

Я вам сейчас нарисую картинку "украинского образа" - это гомосексуалист, который пишет заявления инкогнито на своего соседа, "упоротый" марихуаной. Вы такое лицо украинской нации хотите увидеть?! - сказал Кива.

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Напомним, Кива в Раде общался с моделью и чесал свой половой орган. Пользователи подошли с юмором к комментированию инцидента с нардепом.

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