Сутки в ООС: боевики осуществили 9 обстрелов

Появилась утренняя сводка ООС.

29 октября боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела:

неподалеку Богдановки - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

возле Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

вблизи Красногоровки - с станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Водяного - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов:

трижды вблизи Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

К счастью, потерь с украинской стороны вчора не было.

Отмечается, что с начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

возле Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не За текущие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах. В штабе ООС еще утром заявляли об обстрелах в Золотом, а днем сообщили о соблюдении режима тишины в течение недели.

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