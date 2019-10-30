Сутки в ООС: боевики осуществили 9 обстрелов
29 октября боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела:
- неподалеку Богдановки - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
- возле Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
- вблизи Красногоровки - с станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку Водяного - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов:
- трижды вблизи Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
К счастью, потерь с украинской стороны вчора не было.
Отмечается, что с начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- возле Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
- вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не За текущие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.
Напомним, отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах. В штабе ООС еще утром заявляли об обстрелах в Золотом, а днем сообщили о соблюдении режима тишины в течение недели.
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