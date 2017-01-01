“Есть, чем защищаться”: Билецкий рассказал о ситуации в Золотом

Билецкий записал видеообращение.

Лидер партии “Нацкорпус” Андрей Билецкий заявил, что добровольцы и националисты продолжают оставаться с Золотом. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на видеохостинге YouTube.

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Билецкий заявил, что для добровольцев ничего не изменилось. Они продолжают быть в Золотом и защищать мирное население и позиции.

Для ребят ничего абсолютно не изменилось. Они обещали стоять там, защищать территорию и людей - украинских, в первую очередь людей, если армия покинет свои позиции. Они остаются там, - сказал Билецкий.

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Кроме того, лидер “Нацкорпуса” заявил, что у его соратников “есть, чем защищаться и чем защищать людей”. Поэтому добровольцы продолжают оставаться в Золотом.

Напомним, добровольцы заявили, что остаются в Золотом. Добровольцы в Золотом заявили об обстрелах и намерении оставаться там, несмотря на разведение войск.

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