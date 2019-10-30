Местные жители поддерживают разведение сил в Петровском, - Сивохо

Советник секретаря СНБО рассказал детали.

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо прокомментировал ситуацию в Петровском, где планируется разведение сил. Об этом он рассказал в эфире UA: Донбасс.

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По словам Сивохо, местные жители поддерживают идею разведения войск. 28 октября, он вместе с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком побывал в прифронтовой Николаевке (Донецкая обл.).

Это зона разведения - Петровское. Рядом. Туда будут отходить войска, - отметил он.

Кроме того, Сивохо на протяжении нескольких часов общался с местными. Они говорят, что хотят мира и поддерживают разведение сил.

Какие обычно вопросы задают: о земле, например, за которую люди до сих пор платят налог, хотя на ней уже 5 лет находятся минные поля или укрепления, а люди продолжают платить за нее налог; медицинские проблемы. Тем не менее, с каждой проблемой возвращалось все к тому, что большое количество людей, которые пришли пообщаться с премьером говорили: "Разводите уже войска, мы мира хотим", - сказал Сивохо.

Кроме того, советник секретаря СНБО заверил, что местных никто не оставит.

Войска отходят, остается полиция и силы быстрого реагирования рядом. Никто никого не бросит. Это наши граждане - не волнуйтесь, - сказал Сивохо.

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Напомним, МИД назвал условие разведения войск в Петровском. Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает от России выполнения ее части Минских соглашений.

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