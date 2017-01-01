В Белой Церкви мать выбросила новорожденноую дочь из окна 7-го этажа

У 20-летней роженицы также есть уже одна дочка.

Читай также: Под Херсоном девушка родила в уличном туалете

В городе Белая Церковь Киевской области мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Тело младенца обнаружила возле многоэтажного дома местная жительница Белой Церкви и об ужасной находке сообщила в полицию", - говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили тело новорожденной девочки, шея которой была обвита пуповиной, и остатками плаценты. По имеющимся биологическими остатками также установлено, что ребенка могли выбросить из квартиры, расположенной на 7-м этаже.

Читай также: Похищение младенца под Киевом: суд вынес решение

"Роженица оказалась 20-летняя молодая женщина. Сотрудникам полиции она объяснила, что роды у нее произошли накануне. Находясь в состоянии, вызванным родами, мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры", - говорится в сообщении.

Тело новорожденной девочки направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Сейчас по состоянию здоровья 20-летняя мать, воспитывающая малолетнюю дочь, находится в больнице.

Как сообщалось 19 октября, в Хмельницком женщина пыталась продать младенца за 10 тыс. грн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram