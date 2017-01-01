Адвокаты Небесной сотни недовольны новым назначением в ГПУ

Правоохранители утверждают, что новый глава департамента ГПУ по расследованию дел Майдана протеже Сергея Кизя (бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко).

Адвокаты семей Небесной сотни раскритиковали нового главу департамента Генпрокуратуры, который должен заниматься расследованием дел Майдана, сообщается 30 октября в Facebook группы.

Днем ранее стало известно, что эту должность занял прокурор Виктор Мисяк.

Читай также: Семьи героев Небесной сотни опасаются развала дел Майдана "Крайне удивляет назначения Мисяка. Это совершенно неприемлемо, если генпрокурор действительно нацелен на эффективное расследование дел Майдана и достойное представление обвинения в суде", - заявили в адвокатской группе.

Правоохранители утверждают, что Мисяк - протеже Сергея Кизя (бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко).

Он уже возглавлял управление процессуального руководства по делам Майдана, созданное Юрием Луценко в августе вместо ликвидированного отдела прокуроров.

"За это время запомнился только как правая рука Кизя, полноценно принимал участие в саботаже дел", - сказано в заявлении.

Читай также: Назначено руководство департамента ГПУ по расследованию дел Майдана По мнению адвокатской группы, назначение Мисяка - "знак для следователей и прокуроров, что реальной цели достичь результатов в расследованиях дел Майдана у руководства ГПУ нет".

Напомним, департамент процессуального руководства по делам Майдана был создан 21 октября 2019 в связи с тем, что с 20 ноября Генеральная прокуратура теряет функцию следствия. Раньше расследованием "майдановских" дел занималось Управления специальных расследований, теперь дела пойдут в Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы.

Виктор Мисяк, судя по поданным ранее декларациям, ранее работал заместителем начальника департамента по делам, подследственным Государственному бюро расследований.

Читай также: Стало известно, что будет с Институтом нацпамяти Также руководил пятым отделом по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ. В 2012 году был прокурором Сокальского района Львовской области. Ранее бывший начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений на Майдане фактически приостановлено.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram