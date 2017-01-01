Адвокаты Небесной сотни недовольны новым назначением в ГПУ
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"Крайне удивляет назначения Мисяка. Это совершенно неприемлемо, если генпрокурор действительно нацелен на эффективное расследование дел Майдана и достойное представление обвинения в суде", - заявили в адвокатской группе.
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По мнению адвокатской группы, назначение Мисяка - "знак для следователей и прокуроров, что реальной цели достичь результатов в расследованиях дел Майдана у руководства ГПУ нет".
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Также руководил пятым отделом по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ. В 2012 году был прокурором Сокальского района Львовской области.
Ранее бывший начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений на Майдане фактически приостановлено.
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