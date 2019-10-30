Зеленский: В Золотом "обстрелов не было"

Президент опроверг сообщение о том, что в последние 7 дней перед разведением войск в Золотом были обстрелы .

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста, были ли действительно обстрелы в Золотом на последней неделе. По словам главы государства, таких инцидентов не было. Об это сообщает Lb.

“В участке разведения не было [обстрелов]“, - сказал президент.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что Золотое состоит из 5 районов. Украинские военные контролируют 4 из них.

“Золотого всего пять, мы контролируем четыре. В участке разведения никаких обстрелов не было“, - сказал президент.

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Ранее сообщалось о том, что вчера, 29 октября, в Золотом стартовало разведение войск. Украинское военное командование сообщало, что последний обстрел на участке разведения было 26 октября, то есть за три дня до начала разведения. В миссии ОБСЕ этот обстрел не подтвердило.

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