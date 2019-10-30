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Зеленский: В Золотом "обстрелов не было"

Комментариев: 7
Президент опроверг сообщение о том, что в последние 7 дней перед разведением войск в Золотом были обстрелы .
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста, были ли действительно обстрелы в Золотом на последней неделе. По словам главы государства, таких инцидентов не было. Об это сообщает Lb.

“В участке разведения не было [обстрелов]“, - сказал президент.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что Золотое состоит из 5 районов. Украинские военные контролируют 4 из них.

“Золотого всего пять, мы контролируем четыре. В участке разведения никаких обстрелов не было“, - сказал президент.

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Ранее сообщалось о том, что вчера, 29 октября, в Золотом стартовало разведение войск. Украинское военное командование сообщало, что последний обстрел на участке разведения было 26 октября, то есть за три дня до начала разведения. В миссии ОБСЕ этот обстрел не подтвердило.

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Теги: Владимир Зеленский, Золотое, разведение войск, обстрелы
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Комментариев (7)
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Vasya_iz_Ivanovo    30.10.2019, 12:18
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
Провокация нациков, однозначно.
lusyika    30.10.2019, 12:03
Оценка:  0
lusyika
БЛДЬ!!!!!! Глухе сліпе і ДЕГЕНЕРАТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МішкаНаПівдні*    30.10.2019, 11:51
Оценка:  +2
МішкаНаПівдні*
Зеленский, был одной ночью на передовой и лично мог убедиться в отсутствии обстрелов, ОБСЕ также это подтвердила..Но уже после отвода войск, произошел интересный обстрел дома в Золотом. В отчете ООС на карте, расстояние от повстанцев 3,й км! до дома. Пуля калибра 7,62 мм НЕ МОЖЕТ ДОЛЕТЕТЬ оттуда!
МішкаНаПівдні*    30.10.2019, 11:54
Оценка:  -1
МішкаНаПівдні*
Зная прошлые достижения и способы борьбы, гидность псевдопатриотов можно предположить работу националистов которые остались в Золотом, оружие они не сдали и могли это совершить, обстреляв дом в Золотом с метров 700 из направления позиций повстанцев.
МішкаНаПівдні*    30.10.2019, 11:59
Оценка:  -1
МішкаНаПівдні*
"расстояние от повстанцев 3,1 км! до дома" пуля 7,62 мм о которой говориться в отчете просто НЕ ДОЛЕТЕЛА БЫ. Судя по фото стреляли с расстояния максимум метров 700-800, а то и меньше судя по тому как разворотило ствол дерева. Думаю это не без участия Димы Бурштуна. Он что незаконно янтарь добывал?
C!    30.10.2019, 11:35
Оценка:  -1
C!
Ну какие же могут быть обстрелы , если ихтамнет? слуга урода.
Путин_xyйло    30.10.2019, 11:25
Оценка:  -3
Путин_xyйло
От там был, знает? Зюн! все_маХущий! Какая разница, они в первую же ночь после "разведения" были!
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