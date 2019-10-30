Гонтарева заявила, что Дубинский позорит “Слугу народа”

Экс-глава НБУ сделала заявление.

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прокомментировала инициативу нардепа от “Слуги народа” Александра Дубинского о создании комиссии по расследованию деятельности НБУ.

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Об этом она рассказала в эфире Радио НВ.

Гонтарева заявила, что Дубинский портит репутацию “Слуги народа” и даже позорит ее.

Я считаю, пока Дубинский будет ассоциироваться с этой правящей партией, позора ей не избежать. Она (партия, - ред.) должна или избавиться подобных персонажей, или (они, - ред.) будут ассоциироваться с политикой партии, - сказала Гонтарева.

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Также она отметила, что инициативы и действия Дубинского можно расценивать, как атаку на независимость Национального банка Украины.

Напомним, Дубинский и Деркач хотят расследовать работу Гонтаревой и Яресько. В парламент подан проект постановления о создании следственной комиссии.

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