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Гонтарева заявила, что Дубинский позорит “Слугу народа”

Комментариев: 4
Экс-глава НБУ сделала заявление.
Гонтарева сделала заявление о Дубинском
Гонтарева сделала заявление о Дубинском

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прокомментировала инициативу нардепа от “Слуги народа” Александра Дубинского о создании комиссии по расследованию деятельности НБУ.

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Об этом она рассказала в эфире Радио НВ.

Гонтарева заявила, что Дубинский портит репутацию “Слуги народа” и даже позорит ее.

Я считаю, пока Дубинский будет ассоциироваться с этой правящей партией, позора ей не избежать. Она (партия, - ред.) должна или избавиться подобных персонажей, или (они, - ред.) будут ассоциироваться с политикой партии, - сказала Гонтарева.

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Также она отметила, что инициативы и действия Дубинского можно расценивать, как атаку на независимость Национального банка Украины.

Напомним, Дубинский и Деркач хотят расследовать работу Гонтаревой и Яресько. В парламент подан проект постановления о создании следственной комиссии.

 

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Теги: Дубинский, Гонтарева, позор, СН
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Комментариев (4)
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T-REX2    30.10.2019, 12:26
Оценка:  0
T-REX2
Да пох,что ты там считаешь,тварь рошеновская
MNI1957    30.10.2019, 12:09
Оценка:  +2
MNI1957
в лондон необходимо завезти новичка
LERMI_    30.10.2019, 11:46
Оценка:  -6
LERMI_
Там 90 % партії позорна, але якщо в Нас вже клоун на посаді президента , то дубінській у раді то квіточки!
МаксимУм    30.10.2019, 11:30
Оценка:  +4
МаксимУм
Очкует воровка...
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