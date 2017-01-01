В Мариуполе массово отравились студенты

Диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит.

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В среду, 30 октября, стало известно, что в Мариуполе отравились 16 студентов, все они госпитализированы с острым гастроэнтеритом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“30 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов Украинской академии лидерства“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 23 сенятября, в Хмельницком посетители аквапарка массово отравились хлором.

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