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Стало известно, в каких местах штрафуют за курение чаще всего

Комментариев: 2
Полицейские Киевские области оштрафовали уже больше 1000 нарушителей.
Курение в общественных местах преследуется законом
Курение в общественных местах преследуется законом
depositphotos.com

В Украине курение табачных изделий в общественных местах карается законом, а именно по ст 175-1 КоАП. Всего с начала 2019 года правоохранители успели оштрафовать более 1000 курильщиков. Об этом сообщает пресс-служба.

ТОП-5 мест, где чаще всего попадаются курильщики:

  • 📌лифты, таксофоны;
  • 📌территории и помещения учебных заведений;
  • 📌подъезды жилых домов;
  • 📌подземные переходы;
  • 📌стационарно оборудованные остановки.

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Ранее Разумков отчитал нардепов за курение и еду в зале Рады. Спикер парламента также призвал депутатов “не удовлетворять другие физиологические потребности“ в Раде.

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Теги: курение, Украина, Киев, штраф, полиция
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Комментариев (2)
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BROKER666    30.10.2019, 12:17
Оценка:  0
BROKER666
а как они ловят в лифтах и на лестничных клетках?
Шандор    30.10.2019, 12:15
Оценка:  +1
Шандор
Ни разу не видел, чтобы проезжающие мимо импотенты на Приусе, остановились и оштрафовали быдло, воняющее на остановке.
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