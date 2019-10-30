Стало известно, в каких местах штрафуют за курение чаще всего

Полицейские Киевские области оштрафовали уже больше 1000 нарушителей.

В Украине курение табачных изделий в общественных местах карается законом, а именно по ст 175-1 КоАП. Всего с начала 2019 года правоохранители успели оштрафовать более 1000 курильщиков. Об этом сообщает пресс-служба.

ТОП-5 мест, где чаще всего попадаются курильщики:

📌лифты, таксофоны;

📌территории и помещения учебных заведений;

📌подъезды жилых домов;

📌подземные переходы;

📌стационарно оборудованные остановки.

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Ранее Разумков отчитал нардепов за курение и еду в зале Рады. Спикер парламента также призвал депутатов “не удовлетворять другие физиологические потребности“ в Раде.

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