Стало известно, в каких местах штрафуют за курение чаще всего
Полицейские Киевские области оштрафовали уже больше 1000 нарушителей.
В Украине курение табачных изделий в общественных местах карается законом, а именно по ст 175-1 КоАП. Всего с начала 2019 года правоохранители успели оштрафовать более 1000 курильщиков. Об этом сообщает пресс-служба.
ТОП-5 мест, где чаще всего попадаются курильщики:
- 📌лифты, таксофоны;
- 📌территории и помещения учебных заведений;
- 📌подъезды жилых домов;
- 📌подземные переходы;
- 📌стационарно оборудованные остановки.
Читай также: “Настоящее быдло“: Наглый пассажир курил в вагоне столичного метро
Ранее Разумков отчитал нардепов за курение и еду в зале Рады. Спикер парламента также призвал депутатов “не удовлетворять другие физиологические потребности“ в Раде.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram