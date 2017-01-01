КПВВ в Золотом не будет: Оккупанты против

В "ЛНР" отрицают, что давали согласие на открытие пункта пропуска в этом городе.

КПВВ в Золотом не будет dpsu.gov.ua

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Оккупационные власти отдельных районов Луганской области не давали своего согласия на открытие автомобильного контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Золотом. Об это заявила представитель группировки “ЛНР“ Ольга Кобцева, пишут сепаратистские СМИ.

По ее словам, во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске вопрос открытия КПВВ в Золотом не обговаривался.

Этот вопрос не поднимался и не обсуждался на переговорах в Минске, - сказала она.

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Для справки. Террористическая группировка “ЛНР“ категорически отказывается открывать КПВВ в городе Золотое Луганской области, несмотря на наличие в нем всей необходимой инфраструктуры. Данный вопрос неоднократно обсуждался в течение нескольких лет, но без особого успеха. 31 марта 2016 года Украина даже открыла свою часть пункта пропуска, но через несколько часов его пришлось закрыть, поскольку оккупанты не стали открывать свою часть КПВВ.

До сих пор на Луганщине не работает ни один КПВВ для проезда автомобилей между оккупированными районами области и свободной частью Украины. Автомобильное сообщение возможно только через КПВВ в Донецкой области, которые примыкают к районам, контролируемым боевиками группировки “ДНР“.

Напомним, во вторник, 29 октября, глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что боевики “ЛНР“ согласились на открытие КПВВ в Золотом. Именно этот город стал первым участком разведения сил на Донбассе.

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