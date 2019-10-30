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Крым исчез из повестки украинских СМИ – Зеленский

Комментариев: 2
Президент подчеркнул, что жители временно оккупированных Крыма и Донбасса – граждане Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время инвестиционного форума в Мариуполе заявил о том, что Крым пропал из информационной повестки медиа. По его мнению, жители временно оккупированных территорий упоминаются в негативном контексте войны.

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“Сегодня Крым вообще отсутствует в больших масс-медиа. Он исчез из информационной повестки СМИ. Упоминания о людях на подконтрольном Донбассе так или иначе связаны только с войной, что ставит на них негативное клеймо“ – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что все жители временно оккупированных территорий наши граждане.

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“А наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым “ЛНР“, “ДНР“, всех без исключения называют “сепарами“, а в официальной риторике уже стало нормальным говорить “жители временно оккупированных территорий“ и все меньше вспоминая жителей Крыма и Донбасса мы говорим “граждане Украины“. Мы не должны об этом забывать“, - подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось о том, что вчера, 29 октября, в Золотом стартовало разведение войск

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Теги: Владимир Зеленский, Крым, СМИ
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Комментариев (3)
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Noblesse_obliger    30.10.2019, 11:47
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
С тобой клоун многие вопросы исчезли с повестки и не только в Украине,но и в мире!!!
Vasya_iz_Ivanovo    30.10.2019, 12:03
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Нынче он не клоун, он Президент избранный абсолютным большинством.
Vasya_iz_Ivanovo    30.10.2019, 12:03
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
А ты то кто?
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