"Манипуляция": Кулеба ответил Порошенко по поводу НАТО

Дмитрий Кулеба раскритиковал пятого президента Украины Петра Порошенко за то, что он сам не подал заявку на ПДЧ (План действий по членству).

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба ответил на обвинения пятого президента Петра Порошенко в том, что нынешнее правительство не подает заявку на ПДЧ в НАТО. Об этом сообщает Интефакс-Украина.

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“Петр Алексеевич Порошенко накануне завершения своего пребывания на посту президента подписал указ, в котором по сути обязал уже новую власть подавать на ПДЧ. Эта инициатива не была согласована с НАТО, и сама предыдущая украинская администрация также за пять лет не подала заявку на ПДЧ. Это была заложена такая “мина замедленного действия“ уже под новую власть, и теперь эта тема активно раскручивается“, - отметил он.

Кулеба напомнил, что заявка о ПДЧ была подана еще в 2008 году и до сих пор остается активной.

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“Североатлантический альянс готов к углублению взаимодействия с Украиной. Правительство Украины готово к активному продолжению евроатлантической интеграции и сейчас накручивать людей аргументами о том, что эта власть там отказывается от интеграции в НАТО, - это такая политическая игра, я уважаю право оппозиции ее вести“, - пояснил вице-премьер.

По мнению Кулебы, предыдущая власть не создала условия для подачи заявки на ПДЧ. В частности, не решен вопрос с Венгрией.

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“Первое - не решен вопрос с Венгрией. Второе - в декабре будет не саммит НАТО, это ещё одна манипуляция, это будет встреча лидеров НАТО, и там не предусмотрен никакой формат для взаимодействия с партнерами. Поэтому куда подавать ПДЧ, даже теоретически?“ - отметил он.

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