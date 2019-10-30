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"Манипуляция": Кулеба ответил Порошенко по поводу НАТО

Комментариев: 2
Дмитрий Кулеба раскритиковал пятого президента Украины Петра Порошенко за то, что он сам не подал заявку на ПДЧ (План действий по членству).
Дмитрий Кулеба и Петро Порошенко
Дмитрий Кулеба и Петро Порошенко
Коллаж bigmir.net

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба ответил на обвинения пятого президента Петра Порошенко в том, что нынешнее правительство не подает заявку на ПДЧ в НАТО. Об этом сообщает Интефакс-Украина.

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“Петр Алексеевич Порошенко накануне завершения своего пребывания на посту президента подписал указ, в котором по сути обязал уже новую власть подавать на ПДЧ. Эта инициатива не была согласована с НАТО, и сама предыдущая украинская администрация также за пять лет не подала заявку на ПДЧ. Это была заложена такая “мина замедленного действия“ уже под новую власть, и теперь эта тема активно раскручивается“, - отметил он.

Кулеба напомнил, что заявка о ПДЧ была подана еще в 2008 году и до сих пор остается активной.

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“Североатлантический альянс готов к углублению взаимодействия с Украиной. Правительство Украины готово к активному продолжению евроатлантической интеграции и сейчас накручивать людей аргументами о том, что эта власть там отказывается от интеграции в НАТО, - это такая политическая игра, я уважаю право оппозиции ее вести“, - пояснил вице-премьер.

По мнению Кулебы, предыдущая власть не создала условия для подачи заявки на ПДЧ. В частности, не решен вопрос с Венгрией.

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“Первое - не решен вопрос с Венгрией. Второе - в декабре будет не саммит НАТО, это ещё одна манипуляция, это будет встреча лидеров НАТО, и там не предусмотрен никакой формат для взаимодействия с партнерами. Поэтому куда подавать ПДЧ, даже теоретически?“ - отметил он.

Ранее Загороднюк назвал новые приоритеры работы с НАТО.

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Теги: Дмитрий Кулеба, Петр Порошенко, НАТО, ПДЧ
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Комментариев (3)
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Хулиганка*    30.10.2019, 12:18
Оценка:  -1
Хулиганка*
Скоро Турция выйдет и НАТО, и тогда туда войдет Украина...????)))
Только вот Трамп финансировать НАТО больше не будет...))))
Путин_xyйло    30.10.2019, 12:24
Оценка:  0
Путин_xyйло
Трамп уже сам на счетчике!
asfd0    30.10.2019, 11:56
Оценка:  +2
asfd0
Вся его 5-ти летняя власть была сплошной манипуляцией.
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