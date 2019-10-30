Полуголый житель Днепра бросался на прохожих

Мужчина выбегал на проезжую часть, потому очевидцы были вынуждены вызвать полицию. Правоохранители, обследовав нарушителя, вызвали психиатрическую бригаду, которая увезла мужчину в лечебницу.

В Днепре в районе улицы Криворожской по проезжей части бегал полураздетый мужчина. Об этом сообщает Информатор в среду, 30 октября.

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Инцидент произошел вечером, 29 октября. Мужчина не реагировал ни на сигналы автомобилей, ни на уговоры уйти с дороги. Очевидцы были вынуждены вызвать наряд полиции.

Накануне полуголого бегуна видели на улице Калиновой. Возможно, на мужчину никто не обратил бы внимания, если бы он не выбежал на середину дороги, постоянно создавая аварийные ситуации.

Мужчина начал убегать, завидев полицейскую машину, но правоохранители его догнали. Тогда бегун начал бросаться на прохожих, а после - и на самих полицейских.

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Мужчину уложили на землю, заковали в наручники и доставили в райотдел. Единственное, что задержанный смог рассказать о себе, так это имя - Виталий.

Правоохранители заметили признаки расстройства психики и вызвали психиатрическую бригаду, которая забрала его в спецлечебницу.

Напомним, что неделей ранее в Днепре по улицам уже гулял голый мужчина. Голый мужчина, на котором была только обувь, гулял по улицам и даже вступал в разговор с прохожим.

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