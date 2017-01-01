В Москве подтвердили подготовку к новому обмену пленными

Пока никаких дат россияне называть не хотят, указывая на более важные вопросы, в частности "нормандскую встречу".

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Обсуждение нового обмена пленными между Украиной и Россией действительно идет, но согласованной даты для него пока нет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишут российские СМИ.

По его словам, работа по подготовке нового обмена пленными ведется в непубличном формате.

Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты, - отметил Руденко.

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При этом он добавил, что сейчас в приоритете стоят другие вопросы, в первую очередь проведение саммита “нормандской четверки“.

Российский дипломат также указал на то, что сейчас параллельно ведется работа сразу по двум возможным обменам:

То, что произошло у нас с Украиной, касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины. То, что обсуждается в контактной группе, и что возможно получит развитие, это обмен между Украиной и самопровозглашенными “республиками Донбасса“. Это два немного разных процесса, но и по тому, и по другому треку работа идет, - пояснил Руденко и уточнил, что пока никаких дат нет.

Напомним, в ОБСЕ заявили, что сейчас в Минске идет работа над большим обменом пленными. При этом не уточнялось, идет ли речь об обмене между Украиной и непосредственно РФ, или об обмене с подконтрольными России террористическими группировками на Донбассе.

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