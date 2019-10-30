“Только портить нервы”: Гонтарева не будет судиться с Коломойским

Экс-глава НБУ не собирается судиться с олигархом.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что не собирается судиться с известным украинским олигархом Игорем Коломойским.

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Об этом она сообщила в ходе интервью Радио НВ.

По ее словам, судебные разбирательства с Коломойским для нее всего лишь трата нервов и времени.

Я не собираюсь подавать никакие иски, потому что это уже будет вопрос юрисдикции. Согласно юрисдикции, иски надо подавать в Украине. Что же можно подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? А для чего мы будем с вами подавать? Только портить нервы, - сказала Гонтарева.

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Она также отметила, что для судиться для Коломойского - профессиональная деятельность. А ей на суды с олигархом не хватит денег. Также она вспомнила 600 судов Коломойского против НБУ, ПриватБанка и Минфина.

Напомним, Гонтарева заявила, что Дубинский позорит “Слугу народа”. Экс-глава НБУ сделала заявление.

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