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“Только портить нервы”: Гонтарева не будет судиться с Коломойским

Комментариев: 1
Экс-глава НБУ не собирается судиться с олигархом.
Гонтарева сделала заявление касательно Коломойского
Гонтарева сделала заявление касательно Коломойского
EPA

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что не собирается судиться с известным украинским олигархом Игорем Коломойским.

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Об этом она сообщила в ходе интервью Радио НВ.

По ее словам, судебные разбирательства с Коломойским для нее всего лишь трата нервов и времени.

Я не собираюсь подавать никакие иски, потому что это уже будет вопрос юрисдикции. Согласно юрисдикции, иски надо подавать в Украине. Что же можно подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? А для чего мы будем с вами подавать? Только портить нервы, - сказала Гонтарева.

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Она также отметила, что для судиться для Коломойского - профессиональная деятельность. А ей на суды с олигархом не хватит денег. Также она вспомнила 600 судов Коломойского против НБУ, ПриватБанка и Минфина.

Напомним, Гонтарева заявила, что Дубинский позорит “Слугу народа”. Экс-глава НБУ сделала заявление.

 

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Теги: Гонтарева, Коломойский, суд, иск
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Комментариев (1)
T-REX2    30.10.2019, 13:12
Оценка:  +2
T-REX2
Пэде скажи спасибо,за "коррумпированные суды и продажные прокуроры"
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