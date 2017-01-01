Президент: Украинцам сложно отличить фейковую новость от настоящей

Владимир Зеленский назвал еще одну проблему украинского общества. Это страх.

Президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе назвал несколько проблем общества. По его мнению, первой является страх. Об этом пишет УНН.

По словам Зеленского, формированию единого видения мешает страх.

Читай также: Украине нужен консенсус по Донбассу и Крыму – Зеленский

“Я думаю, это страх - как на наших территориях, так и за линией разграничения. Люди здесь боятся возможной амнистии, сохранение серой зоны, принятие Донбасса и Крыма на условиях РФ, равного капитуляции. Обычных людей на неподконтрольных территориях пугают сведением счетов. Агрессивное навязывание в языковых и культурных вопросах, дискриминация, отношение как к украинцам второго сорта“ – отметил президент.

По мнению Владимир Зеленского, основной причиной страха является пропаганда.

Читай также: Зеленский: В Золотом “обстрелов не было“

“Почему существуют такие страхи? В первую очередь мы понимаем, что это - пропаганда, которая началась много лет назад. Российская пропаганда, а также частичные манипуляции и в нашем украинском информационном пространстве. Интересный факт: треть украинцев не может отличить фейк. И это также наше с вами общая задача”, - подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что вчера, 29 октября, в Золотом стартовало разведение войск. Украинское военное командование сообщало, что последний обстрел на участке разведения было 26 октября, то есть за три дня до начала разведения. В миссии ОБСЕ этот обстрел не подтвердило.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram