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В СНБО рассказали, когда в войсках появится "Ольха" и "Нептун"

Комментариев: 3
В настоящее время проходят испытания модернизированных ракетных комплексов.
Учебный пуск ракетного комплекса "Ольха"
Учебный пуск ракетного комплекса "Ольха"
wikimedia.org

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Украинская армия уже приняла на вооружение ракетный комплекс “Ольха“, и в настоящее время проходят испытания ракет “Ольха-М“ и ракетного комплекса “Нептун“, ракеты для которого уже разработаны. Об этом в интервью “Апострофу“ рассказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Сейчас принята на вооружение “Ольха“ с дальностью действия до 70 км и проводятся испытания модернизированной ракеты “Ольха-М“ с дальностью действия до 130 км. Также активно проводятся испытания украинского комплекса крылатых ракет “Нептун“ - одноименная ракета также создана специалистами КБ “Луч“, - рассказал он.

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Сергей Кривонос уточнил, что испытания украинских ракетных комплексов еще не закончены и пока речь идет о финансировании проекта. По его словам, к концу нынешнего года в ситуации с “Ольхой-М“ и “Нептуном“ должна появиться конкретика.

Исходя из программы разработки и проведения испытаний, ответ на это можно дать к концу года. Ракетные комплексы быстро не создаются. Даже в СССР при испытаниях РСЗО “Смерч“ было произведено более 1500 пусков. У нас нет таких широких возможностей, поэтому мы стараемся совершать как можно меньше ошибок, - сообщил Кривонос.

Напомним, в Одессу из США прибыли военные катера “Старобельск“ и “Славянск“. Катера будут патрулировать украинские территориальные воды Черного и Азовского морей.

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Теги: ракетный комплекс, СНБО, Кривонос, испытания, ВСУ
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Комментариев (3)
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LifeStriker    30.10.2019, 13:50
Оценка:  0
LifeStriker
Ничего , главный сепар страны и предатель ЗЕбил спустит все на тормоза
Зарин_и_Зоман    30.10.2019, 13:21
Оценка:  -3
Зарин_и_Зоман
А где наш главный эксперт по вооружениям - Деревянный Хомяк? Его мнение весьма важно для всех нас!
WTF2wtf    30.10.2019, 13:43
Оценка:  +1
WTF2wtf
Путинское,
ты в запое был?
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