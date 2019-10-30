В СНБО рассказали, когда в войсках появится "Ольха" и "Нептун"

В настоящее время проходят испытания модернизированных ракетных комплексов.

Читай также: Успешно прошли испытания дрона “Демон“ с гранатометами РПГ

Украинская армия уже приняла на вооружение ракетный комплекс “Ольха“, и в настоящее время проходят испытания ракет “Ольха-М“ и ракетного комплекса “Нептун“, ракеты для которого уже разработаны. Об этом в интервью “Апострофу“ рассказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Сейчас принята на вооружение “Ольха“ с дальностью действия до 70 км и проводятся испытания модернизированной ракеты “Ольха-М“ с дальностью действия до 130 км. Также активно проводятся испытания украинского комплекса крылатых ракет “Нептун“ - одноименная ракета также создана специалистами КБ “Луч“, - рассказал он.

Читай также: Зеленскому показали ракетный комплекс Нептун

Сергей Кривонос уточнил, что испытания украинских ракетных комплексов еще не закончены и пока речь идет о финансировании проекта. По его словам, к концу нынешнего года в ситуации с “Ольхой-М“ и “Нептуном“ должна появиться конкретика.

Исходя из программы разработки и проведения испытаний, ответ на это можно дать к концу года. Ракетные комплексы быстро не создаются. Даже в СССР при испытаниях РСЗО “Смерч“ было произведено более 1500 пусков. У нас нет таких широких возможностей, поэтому мы стараемся совершать как можно меньше ошибок, - сообщил Кривонос.

Напомним, в Одессу из США прибыли военные катера “Старобельск“ и “Славянск“. Катера будут патрулировать украинские территориальные воды Черного и Азовского морей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.