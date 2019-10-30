"Слуги народа" готовы снять с Дубневича неприкосновенность

Фракция поддержит любые меры, предложенные ГПУ, в отношении депутата, которого подозревают в коррупции.

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Фракция “Слуга народа“ будет голосовать в Верховной Раде за снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата из группы “За будущее“ Ярослава Дубневича. Об этом в кулуарах парламента журналистам рассказал первый заместитель председателя фракции “Слуга народа“ Александр Корниенко, пишет Укринформ.

Будем поддерживать снятие неприкосновенности. И я думаю, что большинство депутатов поддержат остальные меры, если прокуратура будет просить об этом, - сказал Корниенко.

Напомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. ГПУ подозревает Дубневича в ложном декларировании и коррупционных закупках оборудования для “Укрзализныци“.

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